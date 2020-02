¿De dónde proviene la celebración de San Valentín?

Cada 14 de febrero, muchas personas se unen a una de las celebraciones más importantes del calendario, hermosa fecha en que millones de corazones alrededor del mundo intercambian tarjetas, mensajes, flores, chocolates y obsequios para demostrar el cariño, amor y la amistad que se siente por los seres especiales.

¿Cómo comenzó todo?

Dice la leyenda que todo comenzó durante el Imperio Romano, en el mandato del emperador Claudio II, quien prohibió que los soldados se casaran, pues según él, al estar enamorados no tenían el mismo rendimiento en sus operaciones de guerra. Valentín era entonces un valiente sacerdote cristiano que creía en el amor y a espaldas del emperador Claudio II casó a los soldados que estaban enamorados y decididos a unir sus vidas para toda la vida con una mujer. Luego de haber unido en matrimonio a varias parejas, el sacerdote San Valentín fue descubierto y decapitado el 14 de febrero del año 270 por desobedecer las reglas del Emperador.

Otra teoría indica que el origen del día de San Valentín se encuentra en las antiguas fiestas paganas cristianizadas, entre ellas, la Fiesta de las Lupercales, que se festejaba el 15 de febrero, en honor al dios Lupercus, símbolo de la potencia sexual. Durante la fiesta se introducían en una caja, prendas femeninas para que los varones escogieran la ropa de quién sería su compañera ese año. Esto convirtió a Lupercus en el patrón de los enamorados. Cuando Roma se convirtió al cristianismo, los líderes de la Iglesia optaron por cambiar el nombre de los dioses paganos y sus celebraciones por otros de carácter cristiano. Así, Lupercus pasó a llamarse San Valentín.

El amor en el mundo

En China, el 14 de febrero, al igual que el 7 de julio, el hombre envía rosas a su mujer. Cada número de rosas tiene un significado especial. En New York muchas parejas ansían poder ser una de las pocas que tienen la oportunidad de contraer matrimonio ese día en el mirador del piso 80 del edificio Empire State. Si lo logran, tendrán entrada libre para siempre el día de su aniversario.

En Argentina y otros países latinos se llama «Día de los enamorados», y se celebra la unión entre las parejas. No es el único día relacionado con el amor: la semana previa al Día del Amigo (20 de julio), se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En Brasil el llamado ‘Día dos Namorados’ (día de los novios) es el 12 de junio, en memoria de San Antonio de Padua, santo famoso por ser casamentero.

En Centro América también se le conoce como Día del Cariño. Las personas lo demuestran haciendo de intercambio por ejemplo amigos secretos, regalando rosas los hombres a las mujeres, chocolates y pequeños detalles que demuestren amor y amistad.

En Panamá existen muchos almacenes que tienen artículos de regalos a buenos precios bien diseñados y de calidad. Un producto no por ser barato quiere decir que no es bueno. Y si desea ofrecer una cena no tiene que buscar un hotel de cinco estrellas, hay restaurantes que disponen de un menú excelente y a precios accesibles. También, pueden arreglar un poco su casa y ofrecer una comida con calor familiar y hogareño que no le quita méritos a la ocasión