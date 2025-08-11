Ministerio de Ambiente pone el ojo en Boca La Caja

MiAMBIENTE reitera a todas las empresas e instituciones que operan cerca de cuerpos de agua, la importancia de garantizar un manejo adecuado de sus sistemas de tratamiento, vertido y saneamiento, de conformidad con la normativa ambiental del país

Fuente: MiAmbiente

Luego de identificar descargas inadecuadas de aguas tratadas y conexiones ilegales al sistema pluvial, el cual desemboca en la Bahía de Panamá, MiAmbiente adoptó medidas preventivas mientras investiga las infracciones ambientales detectadas en inspecciones técnicas.

Durante la verificación, se evidenció la acumulación de lodos y la conexión de aguas tratadas, provenientes de la planta de tratamiento de la empresa, a un sistema pluvial cuyo destino final es una tubería de descarga al mar que desemboca en la bahía, lo cual representa un riesgo para la calidad del agua y los recursos naturales del área.

“Esta medida busca evitar que se agraven los impactos mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. Nuestra responsabilidad es actuar cuando se identifican posibles riesgos ambientales, siempre en cumplimiento del marco legal vigente”, indicó Edgar Naterón, director regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana.

La resolución advierte que la paralización permanecerá vigente, mientras se desarrollan las diligencias técnicas y administrativas necesarias, para determinar las medidas correctivas y sancionatorias que correspondan.