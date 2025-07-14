Mejora la señalización vial en calles de San Francisco

El evidente deterioro de las señalizaciones viales en calles y avenidas de la ciudad capital llegó a convertirse en un reclamo generalizado debido a los riesgos que esto representa tanto para conductores y peatones.

En respuesta a ese malestar la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre de Panamá (ATTT) inició un plan para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías en la ciudad capital. En los últimos meses, se han llevado a cabo diversos operativos enfocados en mejorar la señalización vial, con el objetivo de crear un entorno más seguro tanto para conductores como para peatones.

Estos operativos incluyen la revisión, reparación y colocación de señalización horizontal y vertical en puntos estratégicos de la ciudad, así como campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre el respeto a las señales de tránsito. La ATTT ha priorizado zonas con mayor flujo vehicular y peatonal para reducir riesgos y prevenir accidentes.

El equipo de señalización de la ATTT realiza trabajos de pintura en pasos peatonales tipo cebra, junto con doble línea amarilla continua y líneas delta, para reforzar la visibilidad de los cruces y mejorar el flujo vehicular. Estas labores involucran el uso de pintura termoplástica en los pasos peatonales, asegurando alta reflectividad y visibilidad, incluso en condiciones nocturnas o climáticas adversas.

«Nuestro compromiso es brindar un entorno vial más seguro y ordenado. La mejora en la señalización es fundamental para lograrlo, y seguiremos trabajando en estrecha colaboración con las juntas comunales y la comunidad, a fin de garantizar calles más seguras para todos», afirmó Simón Henríquez, director de la ATTT.

El organismo rector del tránsito terrestre en Panamá hizo una invitación a todos los conductores y peatones a mantenerse atentos a las señalizaciones y respetar las normas de tránsito, contribuyendo así a una ciudad más segura y ordenada.