Llegan más de 44 mil dosis de vacuna contra el Covid-19

Panamá recibió 44,400 dosis de una nueva variante de la vacuna contra el Covid-19, conocida como JN, que permitirán fortalecer la lucha contra este virus que registra en Panamá un acumulado de 23 muerte y más de 150 casos, según los registros contenidos en el informe epidemiológico de la sema 28.

Este lote de vacunas fue adquirido a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y con su llegada se garantiza la protección a la población frente a las cepas que circulan en el país.

De acuerdo con lo expresado en medios públicos por los líderes del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) el objetivo es ampliar la cobertura de vacunación y reducir los riesgos de contagio, especialmente en un contexto donde Panamá presenta incrementos importantes en el índice de contagio.

Este lote de vacunas será distribuido en todas las regiones de salud, permitiendo una aplicación simultánea por demanda espontánea.

Itzel de Hewitt, jefa del PAI, reiteró el llamado a la población a acudir a centros de salud, policlínicas de la Caja de Seguro Social y hospitales privados, recordando que la vacunación es gratuita y una de las principales herramientas para mantener controlada la pandemia en el país.