Funcionarios municipales inspeccionan obras de construcción

Prensa Alcaldía

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Obras y Construcciones, realizó una inspección a varios proyectos de construcción en la ciudad para garantizar el cumplimiento de normas y verificar los y los planos aprobados.

El jefe de Inspección de Obras, Marcos Peñaranda, dijo que son importantes las visitas correspondientes a los proyectos para la evaluación y aprobación técnica por parte del personal de la Alcaldía, con el propósito de proteger la vida y el desarrollo legal ordenado de la ciudad.

La Alcaldía de Panamá implementó la Autorización Digital Transitoria de Construcción (ATC), un trámite rápido para facilitar la obtención de permisos de construcción e incentivar el desarrollo social y económico de la ciudad.

El alcalde, Mayer Mizrachi, anunció recientemente que con las nuevas reglas de construcción en solo 6 semanas se aprobaron 40 proyectos por la suma de 24 millones de dólares impactando positivamente al empleo y al desarrollo de la ciudad de Panamá.