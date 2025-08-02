Ensa inauguró nuevo Centro de Atención al Cliente en Betania

ENSA, empresa de distribución de energía eléctrica en el noreste de Panamá, inauguró su nuevo Centro de Atención al Cliente de Betania, ubicada en el local #2 del Centro Comercial Price Smart de El Dorado, con entrada por Villa de Las Fuentes 2. Esta nueva sede, que sustituye la ubicada anteriormente dentro del Supermercado Xtra en Condado del Rey, forma parte de su estrategia para seguir fortaleciendo la cercanía con sus clientes.

“Esta apertura reafirma nuestro enfoque en la mejora continua y en brindar una experiencia de servicio que responda a las necesidades reales de nuestros clientes. Estamos convencidos de que contar con espacios más accesibles y funcionales no solo facilita la atención, sino que también fortalece la relación cercana y de confianza que buscamos construir con cada uno de ellos”, dijo Santiago Díaz, presidente ejecutivo de ENSA.

Esta nueva sede atenderá a más de 30,000 clientes activos en Betania, Ancón y comunidades cercanas como Villa de Las Fuentes, El Dorado, Altos del Chase, Condado del Rey, El Ingenio y Villa Cáceres, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.