Diario La Prensa cumple hoy 45 años

El 4 de agosto de 1980 fue la primera publicación del Diario La Prensa de Panamá, y hoy, 45 años después, muchos titulares parecieran repetirse, con otros protagonistas.

En aquel entonces, en una de las primeras páginas resaltaba un articulo titulado “Fidel Quiere el Canal”. El texto decía:

“La revista U.S. NEWS & WORLD REPORT en su entrega de hoy lunes 4 de agosto en su sección «Susurros de Washington», al analizar las diferentes facetas de las elecciones norteamericanas hace el siguiente comentario: «Expertos en América Latina advierten que una vez concluida la elección presidencial, Fidel Castro. con la bendición de la Unión Soviética, fomentará la agitación izquierdista en Panamá con la intención de derrocar al gobierno y tomarse el Canal».

Han pasado muchos años en los que el equipo de La Prensa, conformado por periodistas, analistas, fotógrafos y cientos de colaboradores comprometidos con la labor de reseñar los acontecimientos que ocurren en el país y el mundo, han trabajado arduamente por cumplir un papel importante en la defensa de los valores democráticos a través del poder que tiene la palabra. Esa premisa se mantiene y desde Medios Comunitarios de Panamá, donde ejercemos las mismas funciones, enfocadas hacia un sector más específico, queremos honrar el esfuerzo y dedicación que han hecho por mantenerse vigentes todo este tiempo.