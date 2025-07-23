Suscríbete
  • agosto 7, 2025
  • 5:46 AM

Hoy en la Ciudad de Panamá

loader-image
temperature icon 25°C
cielo claro
Weather from OpenWeatherMap
Facebook-f Instagram X-twitter

“Déjala ir” brinda asistencia humanitaria a través de donantes

‘Déjala ir’ es el nombre del programa adelantado por la Alcaldía de Panamá y la empresa privada, para que los vecinos de diferentes comunidades puedan donar ropa y calzado -en buen estado- colocándola en contenedores instalados en diversas zonas de la ciudad.
Hasta la fecha han sido dispuestos 8 puntos de recolección para apoyar a damnificados, personas en situación de calle y respaldar a organizaciones no gubernamentales de asistencia humanitaria.

¡No es un basurero!

Puedes llevar ropa nueva o usada pero limpia, en buen estado y seca, sin roturas ni manchas. También puedes entregarla en las casetas de recolección, seleccionada en bolsas, para ayudar con la identificación: si son para hombre, mujer, niña o niño.

Puntos de recolección:

Los buzones de recolección están ubicados en:

  • Multimax Calle 50
  • Multimax Ricardo J. Alfaro
  • Planta baja del edificio Hatillo
  • Gimnasio Gringo de la Guardia, Parque Lefevre
  • Gimnasio Heliodoro Patiño, San Francisco
  • Mercado Municipal de Alcalde Díaz
  • Gazebo del Parque Urracá, Bella Vista
  • Parque Andrés Bello, Vía Argentina, Bella Vista
  • Parque Heliodoro Patiño, Juan Díaz
Compartir en :

Categorias

Ultimas publicaciones

Categorías

Contacto

Legales

Copyright © 2025 TuComunidad.com.pa, Todos los derechos reservados.
Facebook-f Instagram X-twitter
Suscríbete al Newsletter
Al registrarte, aceptas nuestros Términos y condiciones y nuestra Política de Privacidad 