“Déjala ir” brinda asistencia humanitaria a través de donantes

‘Déjala ir’ es el nombre del programa adelantado por la Alcaldía de Panamá y la empresa privada, para que los vecinos de diferentes comunidades puedan donar ropa y calzado -en buen estado- colocándola en contenedores instalados en diversas zonas de la ciudad.
Hasta la fecha han sido dispuestos 8 puntos de recolección para apoyar a damnificados, personas en situación de calle y respaldar a organizaciones no gubernamentales de asistencia humanitaria.
¡No es un basurero!
Puedes llevar ropa nueva o usada pero limpia, en buen estado y seca, sin roturas ni manchas. También puedes entregarla en las casetas de recolección, seleccionada en bolsas, para ayudar con la identificación: si son para hombre, mujer, niña o niño.
Puntos de recolección:
Los buzones de recolección están ubicados en:
- Multimax Calle 50
- Multimax Ricardo J. Alfaro
- Planta baja del edificio Hatillo
- Gimnasio Gringo de la Guardia, Parque Lefevre
- Gimnasio Heliodoro Patiño, San Francisco
- Mercado Municipal de Alcalde Díaz
- Gazebo del Parque Urracá, Bella Vista
- Parque Andrés Bello, Vía Argentina, Bella Vista
- Parque Heliodoro Patiño, Juan Díaz