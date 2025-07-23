“Déjala ir” brinda asistencia humanitaria a través de donantes

‘Déjala ir’ es el nombre del programa adelantado por la Alcaldía de Panamá y la empresa privada, para que los vecinos de diferentes comunidades puedan donar ropa y calzado -en buen estado- colocándola en contenedores instalados en diversas zonas de la ciudad.

Hasta la fecha han sido dispuestos 8 puntos de recolección para apoyar a damnificados, personas en situación de calle y respaldar a organizaciones no gubernamentales de asistencia humanitaria.



¡No es un basurero!



Puedes llevar ropa nueva o usada pero limpia, en buen estado y seca, sin roturas ni manchas. También puedes entregarla en las casetas de recolección, seleccionada en bolsas, para ayudar con la identificación: si son para hombre, mujer, niña o niño.



Puntos de recolección:



Los buzones de recolección están ubicados en:

Multimax Calle 50

Multimax Ricardo J. Alfaro

Planta baja del edificio Hatillo

Gimnasio Gringo de la Guardia, Parque Lefevre

Gimnasio Heliodoro Patiño, San Francisco

Mercado Municipal de Alcalde Díaz

Gazebo del Parque Urracá, Bella Vista

Parque Andrés Bello, Vía Argentina, Bella Vista

Parque Heliodoro Patiño, Juan Díaz