BMX Racing: un espacio que inspira a niños y jóvenes

La pista de BMX Racing del Parque Omar se ha convertido en una atracción muy demandada por niños y jóvenes que buscan sumar experiencias en nuevas actividades deportivas y recreativas.

Este espacio por más de dos décadas ha promovido la formación de atletas y el disfrute de este deporte y, luego de una pausa por trabajos de remodelación, está de nuevo activa y muy concurrida.

Durante la reapertura el mes pasado, la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, resaltó el valor de este tipo de espacios para impulsar el desarrollo integral de la niñez y fortalecer los vínculos familiares. “Esta pista no es solo una pista. Es un motor de inspiración, un símbolo de disciplina, esfuerzo y esperanza. Aquí se forman atletas, pero también se fortalecen valores que nos unen como sociedad”, expresó.

Las obras de rehabilitación incluyeron mejoras en la superficie, ajustes técnicos y refuerzos de seguridad, con el objetivo de ofrecer un entorno más moderno, accesible y seguro para todos los usuarios.

La pista BMX, ubicada junto a los estacionamientos de la Biblioteca Nacional dentro del Parque Omar, está habilitada para todas las edades y cuenta con un reglamento claro de uso. Se exige el uso obligatorio de casco tipo full face, rodilleras, coderas, guantes y vestimenta adecuada. Asimismo, solo se permite el uso de bicicletas tipo BMX; no está permitido ingresar con patines, scooters, patinetas ni mascotas.

Durante la semana, los entrenamientos se realizan de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados el horario es de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. Por razones de seguridad, los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable, quien deberá permanecer fuera de la pista durante el entrenamiento.