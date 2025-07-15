Autos mal parqueados son multados y removidos

“Mal parqueados”, es el nombre de la iniciativa adelantada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en un nuevo intento por remover de las vías a los autos estacionados de forma inadecuada, que provocan retrasos en la circulación y afectan no solo a otros conductores, sino también a los peatones que intentan caminar por las aceras que, en su mayoría, permanecen ocupadas por vehículos infractores.

Julio Prado, director de Servicio y Control Vehicular de la ATTT, indica que “aunque estacionarse en lugares prohibidos conlleva sanciones, el objetivo principal de este operativo es actuar frente a un tema social, buscar crear conciencia sobre la importancia de respetar los espacios públicos, liberándolos para el uso adecuado tanto de conductores como de peatones”.

Este operativo, orientado a mejorar el flujo vehicular y garantizar la libre circulación de los peatones, tendrá un alcance progresivo en distintas áreas de la capital.