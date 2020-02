Seguridad, soterramientos de cables, aceras y limpieza: Peticiones que no pierden vigencia

Texto y fotos: Nervis Araujo Rincón

Inicia otro año y los vecinos de muchas maneras sienten frustración porque no ven avances en los principales problemas de los diferentes sectores que componen el corregimiento, entonces en este mes retoman sus expectativas en pro de alcanzar un mejor nivel de vida en su entorno.

Están a la espera de conocer los planes de los gobiernos, proyectos y programas para los próximos 12 meses en materia de ornato, aseo, construcción de aceras, seguridad ciudadana, vialidad y más, pero la participación activa de los ciudadanos es necesaria para lograr las metas. Veamos qué esperan nuestros vecinos y empresarios para Bella Vista. Autoridades, tomen nota, para que hagan un mejor trabajo:

Hernando Soto: “La transformación de las calles de Obarrio en vías de tránsito y no en estacionamientos públicos; la concreción del tan anunciado soterramiento de cables y más aceras peatonales.

Guardia Zeimetz: “Aceras limpias, con rampas para silla de ruedas y coches de bebé, poda de árboles, recolección de basura, multar carros mal estacionados porque si no se toca el bolsillo seguirán rompiendo las reglas; el soterramiento de cables es urgente, así como aumentar los drenajes de agua, esto se hace manteniendo cordones de grama . No a las planchas de cemento que empatan con la calle. Otros aspectos preocupantes son: la sub división de apartamentos, multiplicando habitaciones para alquilar por cama; la proliferación de palomas que transmiten enfermedades, el semáforo de la frutería Mimi que no tiene indicaciones para el peatón y se hace muy difícil cruzar. Las construcciones son pared con pared de un edificio a otro, eliminando servidumbre y cemento hasta la calle, como lo está haciendo Casa Ángel en la calle Alberto Navarro, con el permiso de la alcaldía, creando así estacionamientos sobre la acera”.

Vicky Gotti: “El Proyecto de Vía Argentina, ¡Termínenlo, es un desastre!

DBW Asociados: “La contaminación de Café Durán… ¿hasta cuándo? y el comercio sexual clandestino… ¿por qué tenemos que vivir y criar a nuestros hijos en medio de esto?”

Luznella Saavedra: “Obra inconclusa y defectuosa, pésima disposición de desechos y basura por doquier. Pendiente soterramiento de cables, el ruido”.

Carlos Cabanil: “Nos puedes conseguir fecha de mudanza de Café Duran. Ya no respetan horario y cada día peor. También hay que recuperar el parque de El Cangrejo para los vecinos y no para eventos”.

Patricia Cascante: “Corregir errores y terminar debidamente la Vía Argentina; el ruido (Hay que sancionar a todos los infractores, empezando por el propio municipio en el Parque Andrés Bello) y la prostitución, que sigue proliferando y en aumento en El Cangrejo».

Fulvia Sucre: “Salubridad, aguas negras. Existen tuberías de arcilla en las servidumbres, paralelas a la Vía Argentina, entre los lotes a todo lo largo que drenan hacia la calle”.

Paulette Thomas: “Drenajes, las inundaciones son el pan de cada día; corregir los errores de Vía Argentina, obra inconclusa, plagada de defectos (Las luminarias siguen ancladas al aire por ejemplo); que se revisen los edificios que han construido sobre la servidumbre, que hacen más estrecho el cauce de las quebradas”.

Nancy Calvo: “Que terminen las obras inconclusas, que pinten o señalen bien los pasos de peatones, no están claros y ahora han puesto unos letreros con publicidad que no dejan ver bien para pasar las calles y del parque, que dejen de usarlo como lugar de eventos, se ha convertido en un lugar nada apto para los niños, ¡cambiaron lo verde por cemento!”.

The Simple Company: “¡Seguridad! Poder caminar las calles de la comunidad sin tener temor a asaltos; ayudaría a ello hacer funcionar correctamente las luminarias. Es importante que se hagan más rondas policiales».