Kathleen MacGrath: «Está cayendo material de esa construcción, por lo que las 28 familias estamos corriendo peligro»

Kathleen McGrath no puede creer que ya tenga más de 4 años esperando la demolición de la construcción ilegal del penthouse que construyeron encima de su apartamento, ubicado en el piso 14 del edificio residencial Crystal, del sector El Cangrejo, en el corregimiento Bella Vista.

Dice con evidente ímpetu que no sabe cuántos años más va a durar esta pelea, pero que no se va a rendir. Ha gastado mucho dinero por este problema que casi derriba el techo de su apartamento y que la ha llevado a sufrir inundaciones de aguas servidas, a tener su sala con tuberías gruesas, asomadas en el techo y una habitación inhabilitada, que se sostiene con vigas de madera, colocadas porque funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ordenó su colocación, debido a que parte de la losa estaba por desprenderse.

Así ha vivido todos estos años esta mujer estadounidense, que lleva más de 45 años viviendo en este país, quien trabajó en el Canal de Panamá. «Aquí conocí a mi esposo panameño, tuve mis 2 hijos y tres nietos. La gente me pregunta que si no tengo miedo de que el apartamento ceda y me caiga encima, y bueno, ya no tengo tanto miedo porque esa propiedad de arriba fue desalojada, pero últimamente está cayendo material de arriba, entonces, las 28 familias que habitamos aquí, estamos corriendo peligro».

Los residentes del P.H. Crystal están sometidos a un proceso de secuestro, encaminado por la sociedad Josephco S.A., propietaria de la construcción ilegal; a su vez, no han logrado la demolición de ésta a pesar de la orden emitida por el Municipio de Panamá.

Expresa entusiasmada que sus únicos héroes, los que la ayudaron, fueron los inspectores de Sinaproc, que en su momento, y sin importar las influencias del propietario del apartamento, construido sin permiso, ordenó al Municipio de Panamá que demoliera esa construcción, debido al peligro que representaba para los habitantes del PH Crystal, por lo que en 2014 el Municipio de Panamá emitió una orden de demolición, la cual no se ha cumplido hasta la fecha, ya que este ente alega que no hay dinero para hacerlo. «¿Por qué no lo paga su propietario, si tiene mucho dinero?», se pregunta McGrath.

Los otros vecinos y ella, quienes sufren el secuestro administrativo de este residencial, continúan enviado notas a las autoridades alcaldicias, pero no reciben respuesta. El alcalde, José Luis Fábrega, la vicealcaldesa, Judy Meana y el director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, han recibido sus misivas.

Los residentes saben que están luchando contra un Goliat puesto que el representante legal y presidente de la sociedad Josephco S.A, dueña del apartamento es David Guardia, quien fuera diputado suplente del panameñista Luis Barría en el período anterior. Entonces, el “tráfico de influencias” se ha impuesto desde el 2014. «Ahora estamos en otro gobierno, así que tenemos esperanza de que este problema ahora sí se resuelva».

Sin dinero

El director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, aseguró que el costo de las obras de demolición es elevado. “Al trabajar con fondos públicos debemos ser conscientes que no podemos usarlos de forma irresponsable. La orden de demolición existe, pero mi dirección no es la que la realiza, no solo porque no hay presupuesto para eso, sino que entre sus atribuciones está dar la orden, pero no la ejecución; los que construyeron de forma ilegal son los responsables de demoler el sitio».

Aseguró que para 2020 se estableció un presupuesto para iniciar demoliciones, porque tienen programadas dos y espera que sirvan para demostrar la importancia de poner en orden a los que construyen sin permiso. «Aquí la solución es arreglar los daños en el apartamento de la señora MacGrath y demoler todo lo construido, lo que calculo supera los $100 mil».